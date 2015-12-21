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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43

А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
novichok
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  #<1 ... 33343536
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ОКСІ БАНК (351)
11.04.2020 21:43
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