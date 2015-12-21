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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43
А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
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novichok
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