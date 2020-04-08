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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43
А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:23
Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%
В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%
В газе есть обмен валюту, иногда выгодный, иногда нету. Вывод из валютных карт 0%.
У спорта нету приемуществ.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:26
Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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