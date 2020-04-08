|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43
А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:23
Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%
В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%
В газе есть обмен валюту, иногда выгодный, иногда нету. Вывод из валютных карт 0%.
У спорта нету приемуществ.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:26
Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:04
Re: ОКСІ БАНК
Да
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:25
Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.
Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают
Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47
Re: ОКСІ БАНК
Змінилися тарифи з 30.03., було повідомлення в додатку.
Читайте договір як повідомляють про зміну тарифів
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:54
Re: ОКСІ БАНК
Да, действительно есть такое.Вход- выход бесплатный.(за свои).
А как лимиты там менять кто-то в курсе?
|