RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43

А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:23

Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%

В газе есть обмен валюту, иногда выгодный, иногда нету. Вывод из валютных карт 0%.

У спорта нету приемуществ.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 22.12.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:26

Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 22.12.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:04

Re: ОКСІ БАНК

proftpd66 написав:Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Да
Chicheva
 
Повідомлень: 169
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:25

  proftpd66 написав:Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%


Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.

Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают

Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
посетитель
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47

Re: ОКСІ БАНК

посетитель написав:
  proftpd66 написав:Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%


Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.

Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают

Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
Змінилися тарифи з 30.03., було повідомлення в додатку.

Читайте договір як повідомляють про зміну тарифів

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 78
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:54

Re: ОКСІ БАНК

Да, действительно есть такое.Вход- выход бесплатный.(за свои).
А как лимиты там менять кто-то в курсе?
посетитель
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Andey, Computer, Hemi, Kevin, Stringer і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1581, 1582, 1583
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15821 2203333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 13:30
Kevin
Альфа-Банк 1 ... 8438, 8439, 8440
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84398 9930368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 13:13
Arien
Юнекс Банк 1 ... 190, 191, 192
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1915 25543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 10:40
Marica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16635)
13.04.2020 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.