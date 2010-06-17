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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43

А где посмотреть лимиты на р2р? Какую сумму я могу перевести с карты спорт банка за раз/день/месяц?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:23

Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%

В газе есть обмен валюту, иногда выгодный, иногда нету. Вывод из валютных карт 0%.

У спорта нету приемуществ.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:26

Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:04

Re: ОКСІ БАНК

proftpd66 написав:Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:25

  proftpd66 написав:Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%


Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.

Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают

Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47

Re: ОКСІ БАНК

посетитель написав:
  proftpd66 написав:Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%


Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.

Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают

Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
Змінилися тарифи з 30.03., було повідомлення в додатку.

Читайте договір як повідомляють про зміну тарифів

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:54

Re: ОКСІ БАНК

Да, действительно есть такое.Вход- выход бесплатный.(за свои).
А как лимиты там менять кто-то в курсе?
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:33

посетитель спробуйте написати в службу підтримки (Telegram\Viber).
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:22

  Rimlyanin1 написав:
посетитель написав:
  proftpd66 написав:Перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках Українине тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%

В Скунс-УкрГаз остаток 12%. Гарантии государства. Вывод 0.5%, тут 0.75%.
Скунс-форварт - 12%, говорят ПУМП - 12% - вывод 0%


Переводы на карточки там вроде бесплатные.
За свои.

Добавлено позже.Хотя не, там хрень какая-то.В писульке где указаны типа тарифы там "перерахування на картки sportbank та картки ІНШИХ банків - не тарифікується".А в договоре стр.54 тариф 0,75% +2грн.
Где-то нае...обманывают

Добавлено 2.Плюс там ещё и контора какая-то финансовая задействована.Когда приложение устанавливаешь то ещё и с ней договор подписываешь.Каким боком та та контора я хз, при установке пропустил мельком глянул, думал позже почитаю, а сейчас тот договор найти не могу
Змінилися тарифи з 30.03., було повідомлення в додатку.

Читайте договір як повідомляють про зміну тарифів

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk



почему на сайте не изменили тарифы? сейчас новые или старые на сайте? клоунада :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:34

proftpd66
Вы просто тёплое с мягким путаете, как обычно.
Vorlon
 
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