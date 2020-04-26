Скорее дешевое с веселым
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 кві, 2020 23:26
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 19:34
Непоганий додаток в Спорта. При кожній вихідній транзакції стороннім сервісом культурно розяснює особливості розрахунку, списання та терміну списання комісії.. її розмір за власні та кредитні. Тут би орденоносним "лідерам" повчитись.
Сподіваємось на цікаві депозити.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:25
Viz колись його бета-тестреи гарно віджахали за ці комісії
тому й старається
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Додано: Нед 26 кві, 2020 12:07
Re: ОКСІ БАНК
За операции снятия наличных и р2р с кредитных берут процент сразу, отключают грейс плюс включают ежедневный счётчик 0,22%.
Просто интересно, существует ещё один такой же мега жадный банк?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 26 кві, 2020 12:19
Альфа, Идея
Правда там не 80% годовых, а 40%, но комисс за обнал кредитных порядка 4%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20
Re: ОКСІ БАНК
Вы не поняли. Давайте на Алле объясню. Комиссия будет и как по Максимуму, и как по Готивке.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:33
Re: ОКСІ БАНК
У Алки при снятии в АТМ с Максимки есть комисс 4% за само снятие и потом сразу ежедневно насчитывают 40% годовых на сумму снятия
У Алки при снятии в АТМ с Готівки НЕТ комисс за само снятие, а потом сразу ежедневно насчитывают 26% годовых на сумму снятия
... делайте хоть что-нибудь!
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