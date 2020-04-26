RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 23:26

  Vorlon написав:proftpd66
Вы просто тёплое с мягким путаете, как обычно.

Скорее дешевое с веселым :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 19:34

Непоганий додаток в Спорта. При кожній вихідній транзакції стороннім сервісом культурно розяснює особливості розрахунку, списання та терміну списання комісії.. її розмір за власні та кредитні. Тут би орденоносним "лідерам" повчитись.

Сподіваємось на цікаві депозити.
Viz
 
Повідомлень: 850
З нами з: 29.08.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:25

Viz колись його бета-тестреи гарно віджахали за ці комісії :mrgreen:
тому й старається
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW (15% кешбек на таксі)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.03.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:07

Re: ОКСІ БАНК

За операции снятия наличных и р2р с кредитных берут процент сразу, отключают грейс плюс включают ежедневный счётчик 0,22%.
Просто интересно, существует ещё один такой же мега жадный банк?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:19

  2XL написав:За операции снятия наличных и р2р с кредитных берут процент сразу, отключают грейс плюс включают ежедневный счётчик 0,22%.
Просто интересно, существует ещё один такой же мега жадный банк?

Альфа, Идея
Правда там не 80% годовых, а 40%, но комисс за обнал кредитных порядка 4%
:mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20

Re: ОКСІ БАНК

clientage написав:
  2XL написав:За операции снятия наличных и р2р с кредитных берут процент сразу, отключают грейс плюс включают ежедневный счётчик 0,22%.
Просто интересно, существует ещё один такой же мега жадный банк?

Альфа, Идея
Правда там не 80% годовых, а 40%, но комисс за обнал кредитных порядка 4%
:mrgreen: :mrgreen:
Вы не поняли. Давайте на Алле объясню. Комиссия будет и как по Максимуму, и как по Готивке.Зображення
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:33

Re: ОКСІ БАНК

  2XL написав:Вы не поняли. Давайте на Алле объясню. Комиссия будет и как по Максимуму, и как по Готивке.

У Алки при снятии в АТМ с Максимки есть комисс 4% за само снятие и потом сразу ежедневно насчитывают 40% годовых на сумму снятия
У Алки при снятии в АТМ с Готівки НЕТ комисс за само снятие, а потом сразу ежедневно насчитывают 26% годовых на сумму снятия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:44

Re: ОКСІ БАНК

clientage написав: и потом сразу ежедневно насчитывают 40% годовых на сумму снятия
Это точно? Не снимал налик и в тарифах не вижу.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:47

Re: ОКСІ БАНК

  2XL написав:Это точно?

Точно, в тарифах прописано.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, MASolomko, omb і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8477, 8478, 8479
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84786 9979014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:46
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1791, 1792, 1793
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17925 2520656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:16
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4014, 4015, 4016
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40155 4873629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 08:55
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84787)
27.04.2020 09:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.