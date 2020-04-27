Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30
Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25
Re: ОКСІ БАНК
Додатковий кишмиш продовжили на травень
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:28
Re: ОКСІ БАНК
Дуже щедрий кишмиш))))))
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