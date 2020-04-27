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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30

  посетитель написав:У них технический овердрафт есть или сразу можно тратить деньги ?

Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25

Re: ОКСІ БАНК

Додатковий кишмиш продовжили на травень
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:28

Re: ОКСІ БАНК

chipmunk написав:Додатковий кишмиш продовжили на травень
Дуже щедрий кишмиш))))))
Rimlyanin1
 
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