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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30

  посетитель написав:У них технический овердрафт есть или сразу можно тратить деньги ?

Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25

Re: ОКСІ БАНК

Додатковий кишмиш продовжили на травень
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:28

Re: ОКСІ БАНК

chipmunk написав:Додатковий кишмиш продовжили на травень
Дуже щедрий кишмиш))))))
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:36

  chipmunk написав:Додатковий кишмиш продовжили на травень


это какой?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:40

Re: ОКСІ БАНК

Азс, маркети 1%, глово, уберкусь, ракета - 5%
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:30

Re: ОКСІ БАНК

  chipmunk написав:Азс, маркети 1%, глово, уберкусь, ракета - 5%

С января ни разу так и не воспользовался.
Боюсь лишат лимита.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:32

Re: ОКСІ БАНК

На чем определились с выходными р2р? Безлим или 10 тысяч?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:44

У кого уже был блок или кто прогонял тут как прокладку больше 400к в месяц ?
никому не верю
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