Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30
Гроши от р2р зачисляют на погашение следующим оперднем, а под покупки мона тратить сразу -- списание будет тож не раньше +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:25
Re: ОКСІ БАНК
Додатковий кишмиш продовжили на травень
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:28
Re: ОКСІ БАНК
Дуже щедрий кишмиш))))))
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:36
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:40
Re: ОКСІ БАНК
Азс, маркети 1%, глово, уберкусь, ракета - 5%
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:30
Re: ОКСІ БАНК
С января ни разу так и не воспользовался.
Боюсь лишат лимита.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:32
Re: ОКСІ БАНК
На чем определились с выходными р2р? Безлим или 10 тысяч?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:44
У кого уже был блок или кто прогонял тут как прокладку больше 400к в месяц ?
никому не верю
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