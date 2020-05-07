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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 08:47

посетитель
Узнавал - безлимит.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:42

  ukrprom2014 написав:посетитель
Узнавал - безлимит.
спасибо за информацию
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:30

спорт в GPay

Добавляйте карту в GPay.
Время пришло. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:28

Re: ОКСІ БАНК

  rollo написав:Время пришло.

Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:47

Re: ОКСІ БАНК

  ukrprom2014 написав:Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.

Веломаги працюють
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chipmunk
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  ukrprom2014 написав:
  rollo написав:Время пришло.

Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.

Потерпеть немного осталось. Карантин уже просто достал.
А карта в смартфоне очень удобная штука.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 06:46

  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:
  rollo написав:Время пришло.

Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.

Потерпеть немного осталось. Карантин уже просто достал.
А карта в смартфоне очень удобная штука.

Классно! Я дома уже привык со стационарного всем звонить,на интертелекомвском СДМА обрезали исходящие,заявку приняли и только вчера опять сняли абонплату. Для онлайн покупок nfc не подходит,так что по-старинке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 08:00

  rollo написав:Добавляйте карту в GPay.
Время пришло. :wink:

Чекаю на Apple Pay :)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:03

Тут є ліміти на поповнення по Спорту? Більше 30 на добу не пускає.. Гаряча ніяка, формальні фрази/відписки.. так і не повідомляють причину глюка. :roll:
Viz
 
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  Viz написав:Тут є ліміти на поповнення по Спорту? Більше 30 на добу не пускає.. Гаряча ніяка, формальні фрази/відписки.. так і не повідомляють причину глюка. :roll:

Просто для общего развития, а куда сейчас при закрытых спорттоварах и прочих фитнесах можно сейчас потратить 30К?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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