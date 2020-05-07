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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2020 08:47
посетитель
Узнавал - безлимит.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:42
ukrprom2014 написав:посетитель
Узнавал - безлимит.
спасибо за информацию
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:30
Добавляйте карту в GPay.
Время пришло.
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rollo
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:28
rollo написав:
Время пришло.
Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:47
ukrprom2014 написав:
Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Веломаги працюють
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 22:03
ukrprom2014 написав: rollo написав:
Время пришло.
Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.
Потерпеть немного осталось. Карантин уже просто достал.
А карта в смартфоне очень удобная штука.
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rollo
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- Подякував: 21 раз.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 06:46
rollo написав: ukrprom2014 написав: rollo написав:
Время пришло.
Спортмаги закрыты, фитнесы и спортклубы тоже.
Не, не пришло еще их время.
Потерпеть немного осталось. Карантин уже просто достал.
А карта в смартфоне очень удобная штука.
Классно! Я дома уже привык со стационарного всем звонить,на интертелекомвском СДМА обрезали исходящие,заявку приняли и только вчера опять сняли абонплату. Для онлайн покупок nfc не подходит,так что по-старинке
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 02 тра, 2020 08:00
rollo написав:
Добавляйте карту в GPay.
Время пришло.
Чекаю на Apple Pay
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:03
Тут є ліміти на поповнення по Спорту? Більше 30 на добу не пускає.. Гаряча ніяка, формальні фрази/відписки.. так і не повідомляють причину глюка.
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Viz
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:02
Viz написав:
Тут є ліміти на поповнення по Спорту? Більше 30 на добу не пускає.. Гаряча ніяка, формальні фрази/відписки.. так і не повідомляють причину глюка.
Просто для общего развития, а куда сейчас при закрытых спорттоварах и прочих фитнесах можно сейчас потратить 30К?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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