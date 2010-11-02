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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:19

Re: ОКСІ БАНК

Ну 12% на остаток тож не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:04

  ukrprom2014 написав:
  Viz написав:Тут є ліміти на поповнення по Спорту? Більше 30 на добу не пускає.. Гаряча ніяка, формальні фрази/відписки.. так і не повідомляють причину глюка. :roll:

Просто для общего развития, а куда сейчас при закрытых спорттоварах и прочих фитнесах можно сейчас потратить 30К?

В интернетах ничего незя купить? Спортивное питание, одежка инвентарь для занятий на дому?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:16

vpchelko
В интернетах оно скорее всего не как спорт идет, и уж тем более спортохавка на 30К :)
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ukrprom2014
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