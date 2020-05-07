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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:19
Re: ОКСІ БАНК
Ну 12% на остаток тож не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:04
В интернетах ничего незя купить? Спортивное питание, одежка инвентарь для занятий на дому?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:16
vpchelko
В интернетах оно скорее всего не как спорт идет, и уж тем более спортохавка на 30К
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:24
ukrprom2014
Не обовязково їх витрачати.. крім кешбеку - 12 на залишок, вільне поповнення та вихід, дистанційне обслуговування. Підкажіть, якщо відомі аналоги крім Форварда для карт депозиток.
А загалом глючить додаток регулярно і не залежно від сум. Сьогодні не приймав з першого разу дрібні суми.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:42
Re: ОКСІ БАНК
Нарахування відсотків відбудеться лише с вівторка.
Размер имеет значение.
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