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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:33

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41

п2п бесплатный?? :lol:
Действительно, спасибо!

они могут сделать западло чтобы было платное п2п как в шарике. Скунс/фарс -12%, пока работает адекватно, снятие с родных банкоматов, так же, хорошо работает. Я до 380к хочу пополнить скунса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:20

  proftpd66 написав:Я до 380к хочу пополнить скунса.


Мало. Спонсоров везде любят :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:34

  jay2004 написав:
  proftpd66 написав:Я до 380к хочу пополнить скунса.


Мало. Спонсоров везде любят :wink:


И кстати, каков тут лимит по п2п???

Я из фарса с газ смог отправить 2 платежа по 14999. Больше не дало.

Получается что вывести в один день нельзя ! Паутина под п2п может пойти на фин шмон м заблокироваться там на неопределенное время.

А в фарсе можно снять через родной банкомат или сеп. Или кассу .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлень: 2797
З нами з: 22.12.16
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  #<1 ... 38394041
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