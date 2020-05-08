|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:33
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41
п2п бесплатный??
Действительно, спасибо!
они могут сделать западло чтобы было платное п2п как в шарике. Скунс/фарс -12%, пока работает адекватно, снятие с родных банкоматов, так же, хорошо работает. Я до 380к хочу пополнить скунса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:20
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:34
И кстати, каков тут лимит по п2п???
Я из фарса с газ смог отправить 2 платежа по 14999. Больше не дало.
Получается что вывести в один день нельзя ! Паутина под п2п может пойти на фин шмон м заблокироваться там на неопределенное время.
А в фарсе можно снять через родной банкомат или сеп. Или кассу .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
|