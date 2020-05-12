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Додано: Сер 13 тра, 2020 06:20
Подскажите как правильно погасить обязательный платеж 120 дневного грейса? Р2Р через приложение когда нужно пополнять? 25.05 будет не поздно? Покупка первая была в апреле. Приложение пишет обязательный платеж 100 грн до 25.05.
Додано: Сер 13 тра, 2020 07:02
120дн грейс начался с 1 числа месяца, в котором была оформлена карта, т.е. все траты за 3 кал мес с этого числа нуна погасить до конца 4го мес.
Каждый мес нуна обеспечить на картсчете (не карте) ОМП до последнего рабочего дня месяца, а до 25го -- то пердупердилка для аленей
СЭП заходит в течен опердня
р2р через Спорт проводится на след. опердн
р2р сторонним каналом -- не проверял
В принципе, в апликухе нормально отображаются суммы ОМП и грейса, ну кроме аленьей даты
ПС. Кстати, все траты отого 4го мес -- эт уже траты след 60дн грейса, которые гасятся в 5 мес!
... делайте хоть что-нибудь!
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