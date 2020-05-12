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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 06:20

Подскажите как правильно погасить обязательный платеж 120 дневного грейса? Р2Р через приложение когда нужно пополнять? 25.05 будет не поздно? Покупка первая была в апреле. Приложение пишет обязательный платеж 100 грн до 25.05.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:02

  anikola13 написав:Подскажите как правильно погасить обязательный платеж 120 дневного грейса? Р2Р через приложение когда нужно пополнять? 25.05 будет не поздно? Покупка первая была в апреле. Приложение пишет обязательный платеж 100 грн до 25.05.

120дн грейс начался с 1 числа месяца, в котором была оформлена карта, т.е. все траты за 3 кал мес с этого числа нуна погасить до конца 4го мес.
Каждый мес нуна обеспечить на картсчете (не карте) ОМП до последнего рабочего дня месяца, а до 25го -- то пердупердилка для аленей :lol:
СЭП заходит в течен опердня
р2р через Спорт проводится на след. опердн
р2р сторонним каналом -- не проверял

В принципе, в апликухе нормально отображаются суммы ОМП и грейса, ну кроме аленьей даты :wink:

ПС. Кстати, все траты отого 4го мес -- эт уже траты след 60дн грейса, которые гасятся в 5 мес!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 39404142
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