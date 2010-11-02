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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 06:20
Подскажите как правильно погасить обязательный платеж 120 дневного грейса? Р2Р через приложение когда нужно пополнять? 25.05 будет не поздно? Покупка первая была в апреле. Приложение пишет обязательный платеж 100 грн до 25.05.
Додано: Сер 13 тра, 2020 07:02
120дн грейс начался с 1 числа месяца, в котором была оформлена карта, т.е. все траты за 3 кал мес с этого числа нуна погасить до конца 4го мес.
Каждый мес нуна обеспечить на картсчете (не карте) ОМП до последнего рабочего дня месяца, а до 25го -- то пердупердилка для аленей
СЭП заходит в течен опердня
р2р через Спорт проводится на след. опердн
р2р сторонним каналом -- не проверял
В принципе, в апликухе нормально отображаются суммы ОМП и грейса, ну кроме аленьей даты
ПС. Кстати, все траты отого 4го мес -- эт уже траты след 60дн грейса, которые гасятся в 5 мес!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:10
Спасибо большое за инфу. Так первый льготный в 120 дней считается с месяца выдачи карты или с месяца установления кредитного лимита?
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:23
Ах вот оно кааак
Тогда льготный начинается с 1 числа мес установления кредитного лимита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:12
Какую сумму я смогу тянуть р2р с карты спорт банка за раз/день/месяц?
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:28
Re: ОКСІ БАНК
Підкажіть хто знає - як банк нараховує % по залишкам по картці:
- по факту надходження коштів на картку навіть р2р з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
або
- по факту проведення надходження коштів по рахунку з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:25
мне кал сказал, что 150 к в ГОД !!! после того как на вас счет поступил за год овер 150 к - нудно приносить доки и они будут пересматривать лимит )))
я спросил -а если у меня кредитный лимит 30 к .. я его раз в мес гашу, и получается на 6-й месяц яне смогу перед вами выполнить свое обяхательство погасить кредит, т.к. вы не разрешаете поступлений на счет более 150 к в год ) я так понял это касается не тока п2п входа родной пополняхой, а любых поступлений на счет ...
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49
Я через Вайбер с саппортом общаюсь. Пока самый адекватный у них Алексей, но Анастасия и Диана вот быстро уму-разуму набираются, а не тока копипастят Оферту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:57
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
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