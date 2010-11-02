Додано: Нед 17 тра, 2020 11:25

novichok написав: Какую сумму я смогу тянуть р2р с карты спорт банка за раз/день/месяц? Какую сумму я смогу тянуть р2р с карты спорт банка за раз/день/месяц?

мне кал сказал, что 150 к в ГОД !!! после того как на вас счет поступил за год овер 150 к - нудно приносить доки и они будут пересматривать лимит )))я спросил -а если у меня кредитный лимит 30 к .. я его раз в мес гашу, и получается на 6-й месяц яне смогу перед вами выполнить свое обяхательство погасить кредит, т.к. вы не разрешаете поступлений на счет более 150 к в год ) я так понял это касается не тока п2п входа родной пополняхой, а любых поступлений на счет ...