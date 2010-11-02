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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:07

  guntherhouse777 написав:
  Alien написав:Підкажіть хто знає - як банк нараховує % по залишкам по картці:
- по факту надходження коштів на картку навіть р2р з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
або
- по факту проведення надходження коштів по рахунку з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?

Ворлон знает)

Официальный ответ был таков:
% начинает начисляться на следующий рабочий день после пополнения (учитываются все пополнения сделанные в предыдущем дне до 12-ти ночи).
Если пополнения были на выходных, % будет начисляться с понедельника

Оч. смелое утверждение саппорта
Я б для начала выписку взял по нескольким пополняшкам и посмотрел как прошло зачисление, т.к., например, р2р-пополняшки у них зачисляют на сл. опердн, т.е. начислять % на остаток банк сможет тока на сл. кал. дн после зачисления.
СЭПы заходят текущим оперднем.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:30

Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:55

  novichok написав:Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?

Да, т.к. списание не раньше сл. дн будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 40414243
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