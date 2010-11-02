guntherhouse777 написав:Alien написав:Підкажіть хто знає - як банк нараховує % по залишкам по картці:
- по факту надходження коштів на картку навіть р2р з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
або
- по факту проведення надходження коштів по рахунку з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
Ворлон знает)
Официальный ответ был таков:
% начинает начисляться на следующий рабочий день после пополнения (учитываются все пополнения сделанные в предыдущем дне до 12-ти ночи).
Если пополнения были на выходных, % будет начисляться с понедельника
Оч. смелое утверждение саппорта
Я б для начала выписку взял по нескольким пополняшкам и посмотрел как прошло зачисление, т.к., например, р2р-пополняшки у них зачисляют на сл. опердн, т.е. начислять % на остаток банк сможет тока на сл. кал. дн после зачисления.
СЭПы заходят текущим оперднем.