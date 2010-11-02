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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:07

  guntherhouse777 написав:
  Alien написав:Підкажіть хто знає - як банк нараховує % по залишкам по картці:
- по факту надходження коштів на картку навіть р2р з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
або
- по факту проведення надходження коштів по рахунку з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?

Ворлон знает)

Официальный ответ был таков:
% начинает начисляться на следующий рабочий день после пополнения (учитываются все пополнения сделанные в предыдущем дне до 12-ти ночи).
Если пополнения были на выходных, % будет начисляться с понедельника

Оч. смелое утверждение саппорта
Я б для начала выписку взял по нескольким пополняшкам и посмотрел как прошло зачисление, т.к., например, р2р-пополняшки у них зачисляют на сл. опердн, т.е. начислять % на остаток банк сможет тока на сл. кал. дн после зачисления.
СЭПы заходят текущим оперднем.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:30

Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:55

  novichok написав:Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?

Да, т.к. списание не раньше сл. дн будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:09

Re: ОКСІ БАНК

Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз.
Как решить?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:12

  Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз.
Как решить?

Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз.
Как решить?

Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?

Ну, я ще розумію, не дати вивести гроші. Але не дати поповнити, виглядає зовсім не розумно.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз.
Как решить?

Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?

Тоже наткнулся на лимит 30к на вход в сутки
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:16

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз.
Как решить?

Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?

Тоже наткнулся на лимит 30к на вход в сутки

Лимит какой-то тайный. Служба поддержки весь вечер копошится, но никак не может ответить, почему нельзя пополнить их карту.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:45

Re: ОКСІ БАНК

Если они так забирают деньги, могу представить себе, как они их будут отдавать.
Andrew75
 
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