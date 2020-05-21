Alien написав:Підкажіть хто знає - як банк нараховує % по залишкам по картці: - по факту надходження коштів на картку навіть р2р з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня? або - по факту проведення надходження коштів по рахунку з наступного календарного дня чи з наступного робочого дня?
Ворлон знает)
Официальный ответ был таков: % начинает начисляться на следующий рабочий день после пополнения (учитываются все пополнения сделанные в предыдущем дне до 12-ти ночи). Если пополнения были на выходных, % будет начисляться с понедельника
Оч. смелое утверждение саппорта Я б для начала выписку взял по нескольким пополняшкам и посмотрел как прошло зачисление, т.к., например, р2р-пополняшки у них зачисляют на сл. опердн, т.е. начислять % на остаток банк сможет тока на сл. кал. дн после зачисления. СЭПы заходят текущим оперднем.
Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз. Как решить?
Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз. Как решить?
Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?
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Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз. Как решить?
Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?
Ну, я ще розумію, не дати вивести гроші. Але не дати поповнити, виглядає зовсім не розумно.
Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз. Как решить?
Andrew75 написав:Как-то глючно оно работает. 2 раза пополнил карту на 14 тыс. и всё, больше не даёт даже с другой карты. Служба поддержки неуспешных операций пополнения не видит и советует пробовать ещё раз. Как решить?
Може вже й сюди проникла магічна цифра 30000?
Тоже наткнулся на лимит 30к на вход в сутки
Лимит какой-то тайный. Служба поддержки весь вечер копошится, но никак не может ответить, почему нельзя пополнить их карту.