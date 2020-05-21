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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:55
ukrprom2014 написав:Andrew75
Снимается по 2К без проблем.
А если я хочу туда Фонд забросить, мне надо тогда посвятить этому занятию всю жизнь?
Да и не забрасывается уже ничего, если до этого уже 30К забросил.
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Andrew75
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:54
ukrprom2014 10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.
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Ромасик
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02
Ромасик написав:ukrprom2014
10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.
Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.
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Andrew75
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06
Andrew75 написав: Ромасик написав:ukrprom2014
10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.
Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.
Они ещё не знают
Вот вы их и научите
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16
clientage написав: Andrew75 написав: Ромасик написав:ukrprom2014
10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.
Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.
Они ещё не знают
Вот вы их и научите
Кстати, и выводится тоже до 30К в день. Не могу понять, на кого рассчитан этот банк, на нищебродов, которые держат там до 30 тыс? Больше ложить стрёмно.
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Andrew75
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:20
Andrew75 написав: clientage написав: Andrew75 написав:
Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.
Они ещё не знают
Вот вы их и научите
Кстати, и выводится тоже до 30К в день. Не могу понять, на кого рассчитан этот банк, на нищебродов, которые держат там до 30 тыс? Больше ложить стрёмно.
ну это контора пионеров-спортсменов, им на мороженое и 30 хватит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:25
clientage Думал заменить этим Спортом умирающего Глобуса для хранения свободных денег, но с такими лимитами, не судьба.
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Andrew75
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:42
Дааас, не уберегли свыни Глобус.. такуую банку обидели
... делайте хоть что-нибудь!
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