RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:55

  ukrprom2014 написав:Andrew75
Снимается по 2К без проблем.

А если я хочу туда Фонд забросить, мне надо тогда посвятить этому занятию всю жизнь?
Да и не забрасывается уже ничего, если до этого уже 30К забросил.
Andrew75
 
Повідомлень: 945
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:54

ukrprom2014 10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 30.03.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02

  Ромасик написав:ukrprom2014 10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.

Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.
Andrew75
 
Повідомлень: 945
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06

  Andrew75 написав:
  Ромасик написав:ukrprom2014 10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.

Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.

Они ещё не знают
Вот вы их и научите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31411
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2494 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16

  clientage написав:
  Andrew75 написав:
  Ромасик написав:ukrprom2014 10К тоже без проблем на выход р2р. Больше просто не приходилось.

Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.

Они ещё не знают
Вот вы их и научите :)

Кстати, и выводится тоже до 30К в день. Не могу понять, на кого рассчитан этот банк, на нищебродов, которые держат там до 30 тыс? Больше ложить стрёмно.
Andrew75
 
Повідомлень: 945
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:20

  Andrew75 написав:
  clientage написав:
  Andrew75 написав:Проблемы после 30К. Я уже несколько раз писал. Вчера загнал только до 30К, также и сегодня, до 30К. Больше не даёт. Другой вопрос, почему поддержка морозится. Спрашиваю, есть лимиты на пополнение на 30К в день, отвечают, что нет никаких лимитов.

Они ещё не знают
Вот вы их и научите :)

Кстати, и выводится тоже до 30К в день. Не могу понять, на кого рассчитан этот банк, на нищебродов, которые держат там до 30 тыс? Больше ложить стрёмно.

ну это контора пионеров-спортсменов, им на мороженое и 30 хватит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31411
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2494 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:25

clientage Думал заменить этим Спортом умирающего Глобуса для хранения свободных денег, но с такими лимитами, не судьба.
Andrew75
 
Повідомлень: 945
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:42

Дааас, не уберегли свыни Глобус.. такуую банку обидели :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31411
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2494 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, candidat, SHURICK76, solomia, varlo, Фантом і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8590, 8591, 8592
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85915 10088034
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 17:12
candidat
А-Банк 1 ... 1617, 1618, 1619
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16188 2251108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 17:07
V2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4059, 4060, 4061
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40601 4924274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 16:46
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.