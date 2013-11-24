RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:20

  Andrew75 написав:Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.

тянете спортом или толкаете другими сервисами?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:28

  novichok написав:
  Andrew75 написав:Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.

тянете спортом или толкаете другими сервисами?

Спортом. И выпускает до 30К в день тоже.
Andrew75
 
Повідомлень: 947
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz, vitaliy1111 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1619, 1620, 1621
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16209 2253504
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 22:09
omb
Альфа-Банк 1 ... 8594, 8595, 8596
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85953 10092859
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 21:21
Kalgan
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 25, 26, 27
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
260 59097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 21:09
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.