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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:20
Andrew75 написав:
Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.
тянете спортом или толкаете другими сервисами?
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novichok
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:28
novichok написав: Andrew75 написав:
Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.
тянете спортом или толкаете другими сервисами?
Спортом. И выпускает до 30К в день тоже.
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Andrew75
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:00
Коллеги, а кто-то в курсе - Каприкорн попадает в кешбек?
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la9
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