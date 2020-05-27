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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:20

  Andrew75 написав:Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.

тянете спортом или толкаете другими сервисами?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:28

  novichok написав:
  Andrew75 написав:Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.

тянете спортом или толкаете другими сервисами?

Спортом. И выпускает до 30К в день тоже.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:00

Коллеги, а кто-то в курсе - Каприкорн попадает в кешбек?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:51

  la9 написав:Коллеги, а кто-то в курсе - Каприкорн попадает в кешбек?

Есть КБ
5941 на приватовском терминале. Терминалов несколько
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:43

Re: ОКСІ БАНК

Шоли фин спортом заняться? Коллеги,тут как у мони кура принесет карту по адресу, 12% на свои,5 банкоматных движений в календарный месяц,интерфейс понятный????
Рефы есть?Если есть-жду.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:01

  Мизантрóп написав:Шоли фин спортом заняться? Коллеги,тут как у мони кура принесет карту по адресу, 12% на свои,5 банкоматных движений в календарный месяц,интерфейс понятный????
Рефы есть?Если есть-жду.

Да.
Есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:02

https://sportbank.com.ua/promo/?ref=AmBmiKL
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:04

кеннек спсб,но кто первый встал того и тапки)) Вопрос снят.1234 БлагоДарю.Кура с картой будет через неделю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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