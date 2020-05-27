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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:20
Andrew75 написав:
Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.
тянете спортом или толкаете другими сервисами?
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novichok
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:28
novichok написав: Andrew75 написав:
Вообщем, 3 дня поигрался я этим Спортом и вижу, что забрасывается в день 29998 грн., 29999 уже не идёт. А поддержка всё рассказывает, что нет у них лимитов на пополнение.
тянете спортом или толкаете другими сервисами?
Спортом. И выпускает до 30К в день тоже.
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Andrew75
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:00
Коллеги, а кто-то в курсе - Каприкорн попадает в кешбек?
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la9
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:51
la9 написав:
Коллеги, а кто-то в курсе - Каприкорн попадает в кешбек?
Есть КБ
5941 на приватовском терминале. Терминалов несколько
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la9
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:43
Шоли фин спортом заняться? Коллеги,тут как у мони кура принесет карту по адресу, 12% на свои,5 банкоматных движений в календарный месяц,интерфейс понятный????
Рефы есть?Если есть-жду.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:01
Мизантрóп написав:
Шоли фин спортом заняться? Коллеги,тут как у мони кура принесет карту по адресу, 12% на свои,5 банкоматных движений в календарный месяц,интерфейс понятный????
Рефы есть?Если есть-жду.
Да.
Есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:02
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:04
кеннек спсб,но кто первый встал того и тапки)) Вопрос снят.1234 БлагоДарю.Кура с картой будет через неделю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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