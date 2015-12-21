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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:57

Rim
Всё очень просто: к нечестным сервисам не привязываем :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8360
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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