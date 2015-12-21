|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:57
Rim
Всё очень просто: к нечестным сервисам не привязываем
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8360
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16279
|2264598
|
|
|388
|79465
|
|
|40822
|4947506
|
|