Rim
Всё очень просто: к нечестным сервисам не привязываем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06
Кешбек на червень
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 03 чер, 2020 05:27
если копнуть глубоко в софт платежных систем, то интернет-магазин может провести операция по терминалу ВМЕСТО интернет операции, таким образом надо ставить лимит на все платежи.
(Провелось на карте платине от симы, тип карты: кредитна. Специально не платил чтобы позже заплатить)
многие задают вопрос почему Алла не делает лимит на интернет, потому что смысла нету. Только моно-идiоты так делают
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