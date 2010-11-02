Rim
Всё очень просто: к нечестным сервисам не привязываем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06
Кешбек на червень
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 03 чер, 2020 05:27
если копнуть глубоко в софт платежных систем, то интернет-магазин может провести операция по терминалу ВМЕСТО интернет операции, таким образом надо ставить лимит на все платежи.
(Провелось на карте платине от симы, тип карты: кредитна. Специально не платил чтобы позже заплатить)
многие задают вопрос почему Алла не делает лимит на интернет, потому что смысла нету. Только моно-идiоты так делают
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:46
Re: ОКСІ БАНК
а як копнуть якщо в усіх платьожних сістем софт закритий?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:38
встречный вопрос:
Вы писали что UnionPay работает аналогично, как МС и Виза. Откуда такая инфа если код МС и ВИза закрыты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:52
із новин піврічної давності,
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:29
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:34
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:40
Только что толкнул внешний манисенд - дошло практически мгновенно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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