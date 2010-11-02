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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:57

Rim
Всё очень просто: к нечестным сервисам не привязываем :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06

Кешбек на червень

Додаткові категорії кешбеку на червень:
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 05:27

  Rim написав:Коллеги, кто как обходит проблему невозможности установить лимит на интернет-транзакции в Спорте?
Не очень хочется попасть на неожиданное спасание и дальнейшие разбирательства в случае нечестности сервиса, в котором привязана карта банка.


если копнуть глубоко в софт платежных систем, то интернет-магазин может провести операция по терминалу ВМЕСТО интернет операции, таким образом надо ставить лимит на все платежи.
(Провелось на карте платине от симы, тип карты: кредитна. Специально не платил чтобы позже заплатить)

многие задают вопрос почему Алла не делает лимит на интернет, потому что смысла нету. Только моно-идiоты так делают
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:46

Re: ОКСІ БАНК

  proftpd66 написав:если копнуть глубоко в софт платежных систем


а як копнуть якщо в усіх платьожних сістем софт закритий? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:38

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:если копнуть глубоко в софт платежных систем


а як копнуть якщо в усіх платьожних сістем софт закритий? :)


встречный вопрос:

Вы писали что UnionPay работает аналогично, как МС и Виза. Откуда такая инфа если код МС и ВИза закрыты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:52

із новин піврічної давності,
наприклад
https://finance.liga.net/bank/novosti/p ... y-izvestno
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:29

Уже втрой день подряд вечером. Начинает напрягать :(
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:34

  ukrprom2014 написав:Уже втрой день подряд вечером. Начинает напрягать :(

Три часа назад нормально работал. Может у них технические работы в это время начинаются?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:40

Только что толкнул внешний манисенд - дошло практически мгновенно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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ukrprom2014

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