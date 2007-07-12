Я хотел повторно задать вопрос .
Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:52
Я хотел повторно задать вопрос .
Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:06
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:13
novichok
Спасибо, значит отпадает , вывести нельзя полностью . 30к в день максимум.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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