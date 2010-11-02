RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:52

Я хотел повторно задать вопрос .

Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 22.12.16
Подякував: 219 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:06

  proftpd66 написав:Я хотел повторно задать вопрос .

Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?

По р2р...
Ответ горячки. 15000 за оду операцию, 150000 в месяц.
На практике два по 15000 в день.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:13

novichok

Спасибо, значит отпадает , вывести нельзя полностью . 30к в день максимум.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 22.12.16
Подякував: 219 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:37

  proftpd66 написав:novichok

Спасибо, значит отпадает , вывести нельзя полностью . 30к в день максимум.

Да, желательно рассчитывать на 30к.в день
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 02:16

  novichok написав:Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?

Добр.ночи, что такое Сэр и что такое p2p? Спасибо заранее.
duvr100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:20

Добр.ночи, что такое Сэр и что такое p2p? Спасибо заранее.


СЭП - Система Электронных Платежей Национального Банка Украины.
(платеж по реквизитам/Украине)

p2p - сокращение для перевода с карты на карту.
an0nym
 
Повідомлень: 21
З нами з: 11.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Vorlon і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1636, 1637, 1638
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16378 2275444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 10:53
Alien
Банк Глобус 1 ... 672, 673, 674
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6734 872800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 07:04
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4094, 4095, 4096
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40955 4966558
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 21:16
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1534)
08.06.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.