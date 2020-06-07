|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:52
Я хотел повторно задать вопрос .
Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:06
proftpd66 написав:
Я хотел повторно задать вопрос .
Сколько можно снять или перевести без комиссий? 50к грн в месяц без комиссии? Любой другой способ не работает?
По р2р...
Ответ горячки. 15000 за оду операцию, 150000 в месяц.
На практике два по 15000 в день.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2136
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:13
novichok
Спасибо, значит отпадает , вывести нельзя полностью . 30к в день максимум.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:37
proftpd66 написав:novichok
Спасибо, значит отпадает , вывести нельзя полностью . 30к в день максимум.
Да, желательно рассчитывать на 30к.в день
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2136
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 02:16
novichok написав:
Деньги зашедшие по р2р можно тратить сразу?
Добр.ночи, что такое Сэр и что такое p2p? Спасибо заранее.
-
duvr100
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 21.05.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:20
Добр.ночи, что такое Сэр и что такое p2p? Спасибо заранее.
СЭП - Система Электронных Платежей Национального Банка Украины.
(платеж по реквизитам/Украине)
p2p - сокращение для перевода с карты на карту.
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:26
an0nym
Спасибо огромное! А Как будет считаться пополнение с терминала -пополняшки наличкой на карту? В какую категорию это подпадает?
-
duvr100
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 21.05.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:29
duvr100
СЭП в рабочее время работает, но предотвращает овердрафт.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86617
|10161364
|
|
|40962
|4966913
|
|
|16378
|2275609
|
Пон 08 чер, 2020 10:53
Alien
|