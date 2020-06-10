Так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:51
Не налили кешбек за оплату Netflix, Google Play, App Store. Видно не доналаштували критерії для кешбеку. Написав в підтримку, обіцяють розібратися і налити)
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20
Re: ОКСІ БАНК
Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32
1. Терминалы привата и сити24
2. Как и для любого другого мастера, да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:28
Re: ОКСІ БАНК
Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44
Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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