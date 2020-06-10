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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23

  Amid написав:Подскажите, у Спортбанка КБ за свои и кредитные одинаковый?

Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Не налили кешбек за оплату Netflix, Google Play, App Store. Видно не доналаштували критерії для кешбеку. Написав в підтримку, обіцяють розібратися і налити)
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20

Re: ОКСІ БАНК

Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.
работяга
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32

  работяга написав:Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.

1. Терминалы привата и сити24
2. Как и для любого другого мастера, да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:28

Re: ОКСІ БАНК

Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!
работяга
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:34

работяга
Короче, сделали всем одолжение :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44

  работяга написав:Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!

Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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