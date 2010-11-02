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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23
Amid написав:
Подскажите, у Спортбанка КБ за свои и кредитные одинаковый?
Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 09:51
Не налили кешбек за оплату Netflix, Google Play, App Store. Видно не доналаштували критерії для кешбеку. Написав в підтримку, обіцяють розібратися і налити)
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20
Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.
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работяга
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32
работяга написав:
Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.
1. Терминалы привата и сити24
2. Как и для любого другого мастера, да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:28
Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!
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работяга
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:34
работяга
Короче, сделали всем одолжение
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44
работяга написав:
Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!
Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:12
Квесторе_поверніться написав:
Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?
ну так не более того чтобы за пару дней вывести
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работяга
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