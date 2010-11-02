RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:23

  Amid написав:Подскажите, у Спортбанка КБ за свои и кредитные одинаковый?

Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 192
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:51

Не налили кешбек за оплату Netflix, Google Play, App Store. Видно не доналаштували критерії для кешбеку. Написав в підтримку, обіцяють розібратися і налити)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 08.01.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20

Re: ОКСІ БАНК

Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.
работяга
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 26.01.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32

  работяга написав:Просветите где пополнять карту окси? в каких терминалах без комисии?
когда снимаешь бабло в чужих (есссно) банкоматах, лимитирует суммы выдачи за транзакцию? (типа 200-1000 грн за раз) или нет?
заранее спасибо.

1. Терминалы привата и сити24
2. Как и для любого другого мастера, да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11591
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6864 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:28

Re: ОКСІ БАНК

Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!
работяга
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 26.01.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:34

работяга
Короче, сделали всем одолжение :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 8402
З нами з: 14.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44

  работяга написав:Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!

Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33821
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:12

  Квесторе_поверніться написав:Скільки Фондів занесете в банку...якщо не секрет?

ну так не более того чтобы за пару дней вывести
работяга
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 26.01.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:21

  работяга написав:Кароч, взял себе карту. Толи ради 12%, толи чтобы мегого выгодно купить до конца июня, толи ради более-менее свободного снятия кеша в связке с бесплатными п2п.
пусть будет!

Ну так на данный момент чуть ли не лучший вариант, как для депокарты. Теперь только остается вопрос, надолго ли оставят 12%, особенно после сегодняшнего снижения учетной ставки до 6%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:24

Re: ОКСІ БАНК

  lloydbanksua написав:Теперь только остается вопрос, надолго ли оставят 12%, особенно после сегодняшнего снижения учетной ставки до 6%.

в правильному поставленому запитанні - як от у вас
вже є половина відповіді!
:)

але ні - краще так :(
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, guntherhouse777, liliya_logical, Stringer, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 679, 680, 681
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6800 878302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 18:07
Stringer
Идея Банк 1 ... 1810, 1811, 1812
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18112 2548931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 18:03
nickvp
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4101, 4102, 4103
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41026 4973920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 17:55
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18113)
11.06.2020 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.