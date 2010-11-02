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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:44
Re: ОКСІ БАНК
Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:03
В Киеве на Черновола в отделении можно.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:26
an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
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Додано: Суб 13 чер, 2020 23:52
нам куры на велике привозили неоднократно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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