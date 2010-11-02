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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:44

Re: ОКСІ БАНК

Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?
an0nym
 
Повідомлень: 23
З нами з: 11.06.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:03

  an0nym написав:Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?

В Киеве на Черновола в отделении можно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:26

an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн Y9Z2SYA
югин
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Повідомлень: 243
З нами з: 09.09.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:52

  югин написав:an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
нам куры на велике привозили неоднократно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4264
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 720 раз.
 
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