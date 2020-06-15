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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:44
Re: ОКСІ БАНК
Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:03
В Киеве на Черновола в отделении можно.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:26
an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
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Додано: Суб 13 чер, 2020 23:52
нам куры на велике привозили неоднократно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Re: ОКСІ БАНК
пацаны захотели лавры моно, а думать и работать не хотят.
В приложении нет ни курсов, ни лимитов. Поддержка лимиты менять не может или не хочет - говорят, свяжемся с вами после.
Недо однм словом
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:36
amc2000
Я згоден, поки що далеко не моно.
Оголосили про 20% кешбеки цього місяця на google play і apple store, я здійснив по дві покупки і там і там, кешбек не нарахувався, казали що нарахується при списанні, але після списання все одно жодного кешбеку. Служба підтримки дуже ввічлива, багато дякує, багато питає чи немає більше питань, бажає гарного дня довгими однаковими фразами, але результатів поки нема. Після трьох багатослівних спілкувань із операторами поки що результату нуль.
«А який у вас телефон? А яка версія ПЗ на телефоні? А скиньте скріншот операції з виписки», ніби вони не бачать моєї виписки...
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:48
Аналогічно, залишив три заявки на кешбек, вже тиждень чекаю, поки що тиша... і всі три рази просили скріншоти з виписки або розділу «Бонуси»...
Оформи картку за посиланням і отримай:
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