Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:26

an0nym

"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.

Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.

В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."

На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"

ответили "Пока доставка только курьером."

Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент

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