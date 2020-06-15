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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:44

Re: ОКСІ БАНК

Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?
an0nym
 
Повідомлень: 30
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:03

  an0nym написав:Подскажите, Спорт сейчас только курьером можно получить?

В Киеве на Черновола в отделении можно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1706
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:26

an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:52

  югин написав:an0nym
"На данный момент получение карты возможно курьерской доставкой.
Доставка курьером возможна только в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Кропивницком, Сумах, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Тернополе. Мы очень стараемся, чтобы скоро Вы могли получать карты курьером и в других городах.
В ближайшее время, как только такая возможность будет, точки выдачи будут вам доступны в моб.приложении."
На уточняющий вопрос "В отделении окси банка получить нельзя?"
ответили "Пока доставка только курьером."
Так мне ответили в чате, так что только курьером на данный момент
нам куры на велике привозили неоднократно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43

Re: ОКСІ БАНК

пацаны захотели лавры моно, а думать и работать не хотят.
В приложении нет ни курсов, ни лимитов. Поддержка лимиты менять не может или не хочет - говорят, свяжемся с вами после.
Недо однм словом
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:36

amc2000

Я згоден, поки що далеко не моно.

Оголосили про 20% кешбеки цього місяця на google play і apple store, я здійснив по дві покупки і там і там, кешбек не нарахувався, казали що нарахується при списанні, але після списання все одно жодного кешбеку. Служба підтримки дуже ввічлива, багато дякує, багато питає чи немає більше питань, бажає гарного дня довгими однаковими фразами, але результатів поки нема. Після трьох багатослівних спілкувань із операторами поки що результату нуль.

«А який у вас телефон? А яка версія ПЗ на телефоні? А скиньте скріншот операції з виписки», ніби вони не бачать моєї виписки...
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:48

  Dimaa написав:amc2000Оголосили про 20% кешбеки цього місяця на google play і apple store, я здійснив по дві покупки і там і там, кешбек не нарахувався

Аналогічно, залишив три заявки на кешбек, вже тиждень чекаю, поки що тиша... і всі три рази просили скріншоти з виписки або розділу «Бонуси»...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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