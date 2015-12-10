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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:04

  miltador написав:
  Искатель написав:2. 12% начисляется на любую сумму остатка на карте? После Форварда задаю вот такие дурацкие вопросы.

На залишок від 100 грн і більше.

Получил два ответа:
"На любую", "от 100 грн".
Так какой правильный? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:06

  Искатель написав:Получил два ответа:
"На любую", "от 100 грн".
Так какой правильный?

Спорить не буду, у меня либо 0, либо 1000+
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:07

Re: ОКСІ БАНК

  Искатель написав:Так какой правильный?

Правильный такой:
12%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:31

  Искатель написав:1. У меня уже стояло приложение Спортбанк, потом снес (т.к. карта не светила).
Если сейчас еще раз установить и заказать карту, будет кэшбэк мне и тому, чьей ссылкой воспользуюсь, или нет?

Будут проблемы.
Я как-то поставил приложуху, вспомнил про рефку, даже не запускал, сразу снёс.
Поставил заново, по рефке.
Кешбека не было. Выцарапывали тот кешбек вместе с другом несколько дней.
Но Спорт - молодец, таки выплатил.

Так что - советую связаться с саппортом и спросить: как правильно установить приложуху по рефке, если она когда то уже была установлена
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:40

Искатель я бы от греха лучше установил аппку по рефералке на другую трубу и использовал при этом для для первичной регистрации другой номер телефона. Потом, после получения выплаты, переставите на свой и смените номер на свой основной (функция смены номера в аппке присутсвует)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:04

Искатель, изучайте.

Обращаю ваше внимание, что если ранее уже было скачивание приложения, но друг не завершил процесс регистрации, то бонус начислен не будет, поскольку уже ранее совершалась загрузка приложения sportbank.
Реферальная программа подразумевает, что в системе по реферальной ссылке должен зарегистрироваться новый клиент, который ранее не загружал приложение
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:27

guntherhouse777
В телефонах Ксяоми для этого есть хорошая фича - второе пространство.
Ну а кто не юзает Ксяоми, можно просто выйти из гугль акаунта и зайти в другой. При этом естественно, финансовый номер так же должен отличаться.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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