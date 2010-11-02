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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:42

Re: ОКСІ БАНК

  rollo написав:Очень зря не интересуетесь. 10% кешбэка на спорт и спорттовары оччеееень даже неплохо. :!: :D
Скажімо так - далеко не сама затребувана категорія для пересічних. Підйомники, більярди та інші боулінги ніяк не відносяться до нагальних потреб звичайної людини. А брендові крамниці часто мають настільки завищену ціну, що з якогось амазону чи 6рм можна з доставкою і без кешбеку дешевше купити хай не точно такий але схожий крам. Але якщо є нагальна потреба потратитись то звичайно краще з 10% кешбеком ніж без
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 224
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:01

  Alien написав:
  rollo написав:Очень зря не интересуетесь. 10% кешбэка на спорт и спорттовары оччеееень даже неплохо. :!: :D
Скажімо так - далеко не сама затребувана категорія для пересічних. Підйомники, більярди та інші боулінги ніяк не відносяться до нагальних потреб звичайної людини. А брендові крамниці часто мають настільки завищену ціну, що з якогось амазону чи 6рм можна з доставкою і без кешбеку дешевше купити хай не точно такий але схожий крам. Але якщо є нагальна потреба потратитись то звичайно краще з 10% кешбеком ніж без

Скажем так - готовь сани летом, а телегу зимой.
Брендовые магазины регулярно проводят различные распродажи и акции. Брендовые магазины раздают карты лояльности. Есть еще и не брендовые спортивные магазины со своими картами лояльности.
Человеку, регулярно мониторящему тарифы и акции карточных продуктов банков, не трудно промониторить распродажи и акции брендовых и небрендовых спортмагазинов.
В результате получаются цены ниже, чем на всяких амазонах.
Кроме того, без примерки как-то не очень хочется покупать вещь.
И к тому же, подъемники, бильярды, боулинги и другие клубы танцев вместе со сортзалами очень относятся к потребностям обычного современного человека.
rollo
 
Повідомлень: 736
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:16

Спорт - архинужная карта.
Простая и отличная
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:25

guntherhouse777 еще бы ;). Причем не только для "обычного современного человека", но и для "просто людей", вспоминающих о спорте только при просмотре футбола под пивас :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:14

  guntherhouse777 написав:Спорт - архинужная карта.
Простая и отличная

Постучите по дереву и три раза сплюньте. :)
rollo
 
Повідомлень: 736
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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