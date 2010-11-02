rollo написав:Очень зря не интересуетесь. 10% кешбэка на спорт и спорттовары оччеееень даже неплохо.
Скажімо так - далеко не сама затребувана категорія для пересічних. Підйомники, більярди та інші боулінги ніяк не відносяться до нагальних потреб звичайної людини. А брендові крамниці часто мають настільки завищену ціну, що з якогось амазону чи 6рм можна з доставкою і без кешбеку дешевше купити хай не точно такий але схожий крам. Але якщо є нагальна потреба потратитись то звичайно краще з 10% кешбеком ніж без
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
rollo написав:Очень зря не интересуетесь. 10% кешбэка на спорт и спорттовары оччеееень даже неплохо.
Скажімо так - далеко не сама затребувана категорія для пересічних. Підйомники, більярди та інші боулінги ніяк не відносяться до нагальних потреб звичайної людини. А брендові крамниці часто мають настільки завищену ціну, що з якогось амазону чи 6рм можна з доставкою і без кешбеку дешевше купити хай не точно такий але схожий крам. Але якщо є нагальна потреба потратитись то звичайно краще з 10% кешбеком ніж без
Скажем так - готовь сани летом, а телегу зимой. Брендовые магазины регулярно проводят различные распродажи и акции. Брендовые магазины раздают карты лояльности. Есть еще и не брендовые спортивные магазины со своими картами лояльности. Человеку, регулярно мониторящему тарифы и акции карточных продуктов банков, не трудно промониторить распродажи и акции брендовых и небрендовых спортмагазинов. В результате получаются цены ниже, чем на всяких амазонах. Кроме того, без примерки как-то не очень хочется покупать вещь. И к тому же, подъемники, бильярды, боулинги и другие клубы танцев вместе со сортзалами очень относятся к потребностям обычного современного человека.