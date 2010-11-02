RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50

От это война картинок)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:49

Який штатний регламент нарахування рефералки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4489
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:07

  klug написав:Який штатний регламент нарахування рефералки?

При активации карты.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49505152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: an0nym, Ferlakur, vitaliy1111 і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8682, 8683, 8684
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86830 10187712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 20:58
velvet
Банк Глобус 1 ... 687, 688, 689
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6885 887521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 20:50
Andrew75
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6939 1593531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 20:48
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19294)
16.06.2020 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.