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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50

От это война картинок)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:49

Який штатний регламент нарахування рефералки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:07

  klug написав:Який штатний регламент нарахування рефералки?

При активации карты.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:12

  ingtrans написав:
  klug написав:Який штатний регламент нарахування рефералки?

При активации карты.

Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача :(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4491
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:22

Re: ОКСІ БАНК

  klug написав:Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача

Может, что-то в консерватории подправить? (С) :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1265
З нами з: 31.07.19
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:31

  klug написав:Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача :(

а какую причину называют?
Bosstone
 
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