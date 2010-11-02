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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50
От это война картинок)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:49
Який штатний регламент нарахування рефералки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 16 чер, 2020 20:07
klug написав:
Який штатний регламент нарахування рефералки?
При активации карты.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:12
ingtrans написав: klug написав:
Який штатний регламент нарахування рефералки?
При активации карты.
Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:31
klug написав:
Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача
а какую причину называют?
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Bosstone
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