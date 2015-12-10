ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50
От это война картинок)
guntherhouse777
Повідомлень: 4423
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:49
Який штатний регламент нарахування рефералки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4492
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Подякували: 547 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 20:07
klug написав:
Який штатний регламент нарахування рефералки?
При активации карты.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
Повідомлень: 1267
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 134 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:12
ingtrans написав: klug написав:
Який штатний регламент нарахування рефералки?
При активации карты.
Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4492
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 547 раз.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:31
klug написав:
Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача
а какую причину называют?
Bosstone
Повідомлень: 1481
З нами з: 21.04.10
Подякував: 602 раз.
Подякували: 156 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:58
guntherhouse777 написав:
От это война картинок)
Реальное фото.
Типичные "обычные современные человеки", к потребностям которых относятся подъемники, бильярды, боулинги и другие клубы танцев:
rollo
Повідомлень: 740
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:08
clientage написав:
А треники купить, шобы на диване лежать?
Такому спортивный кешбэк не нужен. Такой купит треники абибас на вещевом базаре дешевле.
rollo
Повідомлень: 740
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52
1. Не я это начал. Но "танцоры" тоже бывают всякие. В т.ч. такие как я привел.
2. Любители пиваса под футбол тоже бывают всякие. Это я как болельщик с более чем сорокалетним стажем говорю. Но фото приводить не стану
.
3. Никто не говорит, что карта Спортбанка нужна только "танцорам" и покупателям стока фирмЫ. Просты и даже не современные люди тоже могут ее эффективно юзать
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
Повідомлень: 4602
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1028 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:22
А шо, велописеди зараз непопулярні, всі на моноподах? Минулого місяця для свого набрав трохи кишмишу...
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chipmunk
Повідомлень: 8455
З нами з: 15.04.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 531 раз.
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