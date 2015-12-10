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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50

От это война картинок)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:49

Який штатний регламент нарахування рефералки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:07

  klug написав:Який штатний регламент нарахування рефералки?

При активации карты.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:12

  ingtrans написав:
  klug написав:Який штатний регламент нарахування рефералки?

При активации карты.

Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача :(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:22

Re: ОКСІ БАНК

  klug написав:Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача

Может, что-то в консерватории подправить? (С) :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:31

  klug написав:Тоді уже 2-й недобанк кидає на кишмиш. Якась невдача :(

а какую причину называют?
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:58

  guntherhouse777 написав:От это война картинок)

Реальное фото.
Типичные "обычные современные человеки", к потребностям которых относятся подъемники, бильярды, боулинги и другие клубы танцев:Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:08

  clientage написав:
  rollo написав:Типичный "просто человек", вспоминающий о спорте только при просмотре футбола под пивас" :mrgreen: Зображення

А треники купить, шобы на диване лежать?

Такому спортивный кешбэк не нужен. Такой купит треники абибас на вещевом базаре дешевле.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52

1. Не я это начал. Но "танцоры" тоже бывают всякие. В т.ч. такие как я привел.
2. Любители пиваса под футбол тоже бывают всякие. Это я как болельщик с более чем сорокалетним стажем говорю. Но фото приводить не стану ;).
3. Никто не говорит, что карта Спортбанка нужна только "танцорам" и покупателям стока фирмЫ. Просты и даже не современные люди тоже могут ее эффективно юзать
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:22

Re: ОКСІ БАНК

А шо, велописеди зараз непопулярні, всі на моноподах? Минулого місяця для свого набрав трохи кишмишу...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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