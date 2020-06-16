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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:48

Flamingo , как раз начали вы. Вы специально привели мою цитату, взяв её в кавычки, с такой издевочкой. Полегче, пожалуйста.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20

Ну если именно я в самом начале упомянутым Аlien'ом "пересічним" с издевочкой (правда без кавычек) противопоставил обычного современного человека, то тогда значит начал действительно я :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4604
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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