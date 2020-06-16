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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:48
Flamingo , как раз начали вы. Вы специально привели мою цитату, взяв её в кавычки, с такой издевочкой. Полегче, пожалуйста.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20
Ну если именно я в самом начале упомянутым Аlien'ом "пересічним" с издевочкой (правда без кавычек) противопоставил обычного современного человека
, то тогда значит начал действительно я
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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