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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:48
Flamingo , как раз начали вы. Вы специально привели мою цитату, взяв её в кавычки, с такой издевочкой. Полегче, пожалуйста.
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rollo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20
Ну если именно я в самом начале упомянутым Аlien'ом "пересічним" с издевочкой (правда без кавычек) противопоставил обычного современного человека
, то тогда значит начал действительно я
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:53
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57
miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних
на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:00
miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Звідки інформація?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:01
Alien написав: miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Звідки інформація?
Прийшло Пуш повідомленням в додаток sportbank
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:04
Не потянул Физкультурник стадо свыней, ломанувшихся из Шарика и Скунса )
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:12
Затоптали
. И физподготовка не помогла
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:12
Так можно скатиться до кешбека за певко и вискарик
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15
Striker написав: miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних
на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
А я только сегодня получил и даже немного закинул. Ладно, пусть хоть месяц полежат...
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