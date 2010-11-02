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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:48

Flamingo , как раз начали вы. Вы специально привели мою цитату, взяв её в кавычки, с такой издевочкой. Полегче, пожалуйста.
rollo
 
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20

Ну если именно я в самом начале упомянутым Аlien'ом "пересічним" с издевочкой (правда без кавычек) противопоставил обычного современного человека, то тогда значит начал действительно я :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4609
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Подякував: 81 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:53

З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57

  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Ну що, через місяць назад на Форвард?)

Ого. :lol:
Хорошо, что ещё не оформил.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 646
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:00

  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Звідки інформація?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 230
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:01

  Alien написав:
  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Звідки інформація?

Прийшло Пуш повідомленням в додаток sportbank
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:04

Не потянул Физкультурник стадо свыней, ломанувшихся из Шарика и Скунса )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:12

Затоптали ;). И физподготовка не помогла ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4609
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:12

Так можно скатиться до кешбека за певко и вискарик :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15

Вот блин...

  Striker написав:
  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Ну що, через місяць назад на Форвард?)

Ого. :lol:
Хорошо, что ещё не оформил.

А я только сегодня получил и даже немного закинул. Ладно, пусть хоть месяц полежат...
patrikk
 
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