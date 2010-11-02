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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41
Сглазили.
Будем юзать кредитный лимит на спорт и товары.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:54
Банку будут придумывать?
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rollo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
rollo написав:
Банку будут придумывать?
Я почти даже не сомневаюсь
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