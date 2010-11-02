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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41

Сглазили. :x
Будем юзать кредитный лимит на спорт и товары. :|
rollo
 
Повідомлень: 742
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:54

Банку будут придумывать?


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rollo
 
Повідомлень: 742
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56

  rollo написав:Банку будут придумывать?

Я почти даже не сомневаюсь :D
Adast
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.06.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 51525354
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