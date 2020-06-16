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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41

Сглазили. :x
Будем юзать кредитный лимит на спорт и товары. :|
rollo
 
Повідомлень: 742
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:54

Банку будут придумывать?


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rollo
 
Повідомлень: 742
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56

  rollo написав:Банку будут придумывать?

Я почти даже не сомневаюсь :D
Adast
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.06.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:16

  Striker написав:
  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Ну що, через місяць назад на Форвард?)

Ого. :lol:
Хорошо, что ещё не оформил.

Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит? :)
Вот это новость...
Искатель
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 22.02.16
Подякував: 583 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
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4
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:20

  Искатель написав:
  Striker написав:Ого. :lol:
Хорошо, что ещё не оформил.

Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит? :)
Вот это новость...
Ви ж рефералкою користались? Значить у будь якому випадку отримуйте. Щонайменше реферальний бонус буде у вас та у того чию рефку користали. А там буде видно. Може дiйсно зроблять банку корисну, а не таку як деiнде. А може ще якi смаколики будуть. Тому вiдкидайте усi сумнiви та берiть
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 232
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:24

Интересно, куда теперь ломанутся свинтусы. Будут очереди в Укргаз?)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 647
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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