ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41
Сглазили.
Будем юзать кредитный лимит на спорт и товары.
rollo
Повідомлень: 742
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:54
Банку будут придумывать?
rollo
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
rollo написав:
Банку будут придумывать?
Я почти даже не сомневаюсь
Adast
Повідомлень: 28
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:16
Striker написав: miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде
аж 2% річних
на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит?
Вот это новость...
Искатель
Повідомлень: 3874
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Подякував: 583 раз.
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4
4
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:20
Искатель написав: Striker написав:
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит?
Вот это новость...
Ви ж рефералкою користались? Значить у будь якому випадку отримуйте. Щонайменше реферальний бонус буде у вас та у того чию рефку користали. А там буде видно. Може дiйсно зроблять банку корисну, а не таку як деiнде. А може ще якi смаколики будуть. Тому вiдкидайте усi сумнiви та берiть
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
Повідомлень: 232
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:24
Интересно, куда теперь ломанутся свинтусы. Будут очереди в Укргаз?)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Подякував: 46 раз.
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