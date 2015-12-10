ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41
Сглазили.
Будем юзать кредитный лимит на спорт и товары.
rollo
Повідомлень: 742
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:54
Банку будут придумывать?
rollo
Повідомлень: 742
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
rollo написав:
Банку будут придумывать?
Я почти даже не сомневаюсь
Adast
Повідомлень: 30
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:16
Striker написав: miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде
аж 2% річних
на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Ну що, через місяць назад на Форвард?)
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит?
Вот это новость...
Искатель
Повідомлень: 3874
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Подякував: 583 раз.
Подякували: 2067 раз.
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4
4
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:20
Искатель написав: Striker написав:
Ого.
Хорошо, что ещё не оформил.
Хм. А я как раз сегодня оформил. Может, и получать не стоит?
Вот это новость...
Ви ж рефералкою користались? Значить у будь якому випадку отримуйте. Щонайменше реферальний бонус буде у вас та у того чию рефку користали. А там буде видно. Може дiйсно зроблять банку корисну, а не таку як деiнде. А може ще якi смаколики будуть. Тому вiдкидайте усi сумнiви та берiть
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
Повідомлень: 233
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 54 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:24
Интересно, куда теперь ломанутся свинтусы. Будут очереди в Укргаз?)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Повідомлень: 647
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 48 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:51
Striker написав:
Интересно, куда теперь ломанутся свинтусы. Будут очереди в Укргаз?)
А что в УкрГазе интересного?
Форвард всё ещё имеет кредитку с 12%, Обанк тоже, Моно 10%
Adast
Повідомлень: 30
З нами з: 04.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:54
Adast написав: Striker написав:
Интересно, куда теперь ломанутся свинтусы. Будут очереди в Укргаз?)
А что в УкрГазе интересного?
Форвард всё ещё имеет кредитку с 12%, Обанк тоже, Моно 10%
Годовые про по 12%
никому не верю
sens
Повідомлень: 12120
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:07
sens написав:
Годовые про по 12%
Мне не нравится что там тот же прикол что и в О-банке - начисляют на минимальный остаток за месяц.
Adast
Повідомлень: 30
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:07
Adast написав:
Обанк тоже
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
Повідомлень: 1273
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 135 раз.
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